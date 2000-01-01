«Уфаоргсинтез» увеличил производство азота более чем в два раза

Ввод в эксплуатацию новой воздухоразделительной установки позволит укрепить позиции крупнейшего в России нефтехимического завода.

На «Уфаоргсинтезе» после технического перевооружения введена в эксплуатацию воздухоразделительная установка, которая позволит полностью удовлетворить потребности завода в азоте и укрепить позиции одного из крупнейших нефтехимических предприятий России.

По мнению присутствовавшего на запуске установки заместителя Премьер-министра Правительства Башкортостана Фархада Самедова, появление обновленного промышленного объекта – это не просто производственная необходимость.

- Это важное событие, знаковый проект, дающий возможные перспективы строительства новых объектов нефтехимии, - сказал Фархад Самедов.

Если же говорить о фактической пользе, то установка позволит предприятию производить необходимое количество азота более высокого качества, так как имеющиеся мощности не в полном объеме обеспечивали потребности завода.

- Вводимый объект в периметре всей «Роснефти» не масштабный, но очень важный для «Уфаоргсинтеза», мы и дальше продолжим развивать нефтехимию, тем более, что завод является одним из самых крупных предприятий такого профиля в «Роснефти», - отметил вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть» Александр Романов.

Увеличение объема и качество производимого азота – не единственное преимущество обновленной установки. Здесь применены энергосберегающие технологии, позволяющие снизить энергоресурсы.

После торжественной части генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез» Сергей Заруцкий сообщил, что пуск нового оборудования – это только начало в развитии предприятия.

- В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию установку по производству изопропилбензола по новой технологии, - поделился планами Сергей Заруцкий.

Пуск в эксплуатацию воздухоразделительной установки стал первым за 20 лет крупным объектом, введённым на «Уфаоргсинтезе». Напомним, что завод специализируется на производстве фенола, ацетона, полиэтилена высокого давления, полипропилена и его сополимеров, синтетического каучука и другой продукции органического синтеза.

Нефтехимическая продукция уже отличается высокой маржинальностью на рынке, тем не менее, имеются перспективы в развитии существующих и строительстве новых производств на «Уфаоргсинтезе». Очевидно, что «Роснефть» готова серьезно развивать предприятие и инвестировать в его будущее.

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