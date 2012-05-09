Май объявлен месяцем благоустройства автодорог
10 мая 2012, 01:00Экономика
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Правительство Башкирии объявило о проведении в мае месячника по благоустройству автомобильных дорог общего пользования. За это время в республике планируется провести работы по ремонту асфальтобетонных покрытий, устранению мелких деформаций и повреждений, исправлению кромок на всех типах покрытий, заливке трещин и продольных швов.
Правительство Башкирии объявило о проведении в мае месячника по благоустройству автомобильных дорог общего пользования. За это время в республике планируется провести работы по ремонту асфальтобетонных покрытий, устранению мелких деформаций и повреждений, исправлению кромок на всех типах покрытий, заливке трещин и продольных швов.
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