«Закроем завтра же!»: глава Башкирии пригрозил предприятиям, нарушающим эпидрежим
Об этом Радий Хабиров заявил на совещании в правительстве РБ.
Сегодня, 9 апреля, на совещании в правительстве Башкирии, глава Башкирии Радий Хабиров высказал серьезные претензии в адрес предприятий, которые возобновили на этой неделе работу и сразу же допустили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
Напомним, вчера в соцсетях появились фото и видеокадры, запечатлевшие огромные очереди при входе в предприятия. Это было связано с тем, что на проходных предприятий был установлен входной контроль — измерение температуры бесконтактными термометрами и обработка рук антисептиков. При этом работники предприятий в ожидании входа на предприятие стояли близко друг у другу и многие не имели медицинских масок.
Радий Хабиров заявил, что такое недопустимо и в случае повторения подобных эксцессов он намерен ставить вопрос о санкциях к руководству компаний-нарушителей. Среди них, к примеру, предприятие «Газпром нефтехим Салават».
— С завтрашнего дня, если такое повторится, поставим вопрос об их закрытии, — заявил Радий Хабиров.