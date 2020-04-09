«Закроем завтра же!»: глава Башкирии пригрозил предприятиям, нарушающим эпидрежим

Сегодня, 9 апреля, на совещании в правительстве Башкирии, глава Башкирии Радий Хабиров высказал серьезные претензии в адрес предприятий, которые возобновили на этой неделе работу и сразу же допустили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Напомним, вчера в соцсетях появились фото и видеокадры, запечатлевшие огромные очереди при входе в предприятия. Это было связано с тем, что на проходных предприятий был установлен входной контроль — измерение температуры бесконтактными термометрами и обработка рук антисептиков. При этом работники предприятий в ожидании входа на предприятие стояли близко друг у другу и многие не имели медицинских масок.

Радий Хабиров заявил, что такое недопустимо и в случае повторения подобных эксцессов он намерен ставить вопрос о санкциях к руководству компаний-нарушителей. Среди них, к примеру, предприятие «Газпром нефтехим Салават».