«Родители довольны»: в госкомторговли Башкирии оценили продуктовые наборы для детей

Сегодня, 9 апреля, в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев прокомментировал негативные отзывы о продуктовых наборах, которые были на этой неделе вручены школьникам из малообеспеченных и многодетных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья в республике.

Напомним, Медиакорсеть опубликовала мнение группы родителе из Архангельского района, которые обратили сразу внимание на то, как отличаются выданные и детям продуктовые наборы от тех, которые были представлены главе Башкирии Радию Хабирову. Помимо этого, родителям показалось неправильным в условиях угрозы коронавируса выдавать детям макароны и крупы, расфасованные неизвестно кем и непонятно в каких условиях. Авторы обращения в редакцию заявили, что не станут даже распаковывать эти наборы и намерены отправить их на проверку главе Башкирии.

Судя по тону сегодняшнего общения главы госкомторговли РБ Алексей Гусева с радиоведущей Викторией Куприяновой, чиновник не согласен с претензиями, высказанными родителями.

Он объяснил, прежде всего, схему формирования таких наборов. С учетом того, что ежедневная стоимость льготного питания для школьников из многодетных и малообеспеченных семей составляет 45 рублей, а детей с ОВЗ — 100 рублей, стоимость продуктовых наборов для них является пятикратной данным суммам — соответственно 225 и 500 рублей.

— Мы утвердили перечень из 13 не скоропортящихся продуктов, разрешенных для питания в школах, согласовали его с Роспотребнадзором и рекомендовали их министерству образования РБ и муниципалитетам, — объяснил Алексей Гусев.

Он подчеркнул, то отсутствие мясных продуктов и фруктов объясняется именно требованиями безопасности, поскольку они могут довольно быстро начать портиться. Отсутствие сладостей чиновник объяснил тем, что продуктовые наборы являются компенсацией горячего питания, а не чаепития.

— Наборы формируются исходя из стоимости и сравнивать их с такими же наборами в Москве некорректно именно по этой причине, — сообщил Алексей Гусев. — Мы пообщались с многими родителями, они выражают обратное мнение тому, которое звучало в соцсетях и СМИ. Эти родители были довольны.

По словам Алексея Гусева, на следующей неделе школьникам льготных категорий должны быть выданы уже несколько другие продуктовые наборы.

Тем временем читатели продолжают присылать в редакцию Медиакорсети фотографии полученных продуктовых наборов. Сегодня мы получили информацию о таком наборе, выданном в поселке Юматово многодетной семье.