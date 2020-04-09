Ре-форма в доме: обустраиваем интерьеры в режиме онлайн

Мечтаете о новой современной кухне или вместительной системе хранения? А может быть готовы полностью изменить свой интерьер? Пора перейти от планов к действиям! Тем более что для этого совсем необязательно выходить из дома.

Фабрика мебели «Ре-форма» перешла на дистанционную работу с клиентами. Получить консультацию дизайнера можно с помощью любого популярного онлайн-сервиса. Дизайнеры помогут спроектировать кухню, шкафы, прихожие, гостиные и любую другую мебель. Проект с визуализацией создаются абсолютно бесплатно.

Помимо мебели фабрика предлагает и межкомнатные двери — все модели представлены на сайте. В ходе онлайн-консультации дизайнер расскажет о возможных вариантах отделки дверей и подберет необходимую фурнитуру.

Комплексные интерьерные решения — эта услуга рассчитана в первую очередь на новоселов и тех, кто хочет полностью изменить имеющийся интерьер. Для создания проекта необходимо подготовить план квартиры, дома или офиса и отправить его дизайнеру. Комплексное решение будет включать: дизайн мебели и межкомнатных дверей в единой стилистике, сценарий расстановки мебели в каждой комнате, подбор бытовой техники и сантехники.

«Мы очень серьезно относимся к сложившейся ситуации, к здоровью наших клиентов, их родных и близких, а также к здоровью своих сотрудников. Поэтому мы закрыли производство и салоны и полностью перешли на дистанционную работу, — комментирует Елена Арсланова, директор по маркетингу фабрики мебели „Ре-форма“. — Онлайн-консультация дизайнера — это быстрый и удобный способ получить дизайн-проект, поэтому не откладывайте мечты о новой мебели».

Записаться на онлайн-консультацию можно по телефону 299-11-70

Телефон: (347) 299-11-70.

@reformaufa