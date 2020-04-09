Нефть Brent подорожала до 34 долларов за баррель

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В четверг, девятого апреля, в ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость нефти сорта Brent поднималась до отметки 34,05 доллара за баррель.
Черное золото сорта WTI сегодня днем выросло в цене до 26,38 доллара за бочку. Об этом информирует RNS.
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