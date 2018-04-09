В Башкирии решили выделить аграриям еще 560 миллионов рублей из бюджета
Деньги пойдут на компенсацию низких цен на молоко, тем, кто не получил погектарные субсидии, и на субсидирование процентной ставки по кредитам.
В пятницу, 6 апреля, в Уфе правительственная комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Башкирии решила выделить сельхозпроизводителям 560 млн рублей дополнительных средств из бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Деньги пойдут по трем направлениям: на молоко, на весенне-полевые работы и на проценты по кредитам.
- На поддержку молочного скотоводства будет направлено 300 млн рублей, - говорится в сообщении минсельхоза. - Средства пойдут на компенсацию недополученных аграриями доходов, вызванных низкими закупочными ценами на сырое молоко.
Выделенные средства планируется довести до получателей в мае, в виде субсидий за молоко, произведенное в марте-апреле текущего года.
За молоко, произведенное в январе-феврале, субсидии, в размере 318 млн рублей, сельхозпроизводителям были выплачены еще в марте. Еще 110 млн рублей будут выделены хозяйствам, оставшихся без погектарной субсидии. Это поможет им своевременно и качественно провести весенне-полевые работы 2018 года.
Дело в том, что из 1760 получателей данного вида господдержки её получили только 1233 хозяйства. Оставшиеся 527 хозяйств не смогли вовремя оформить документы на землю или погасить долги по налогам.
И третья сумма – 150 млн рублей – пойдут на субсидирование процентной ставки, что позволит аграриям дополнительно привлечь 3,1 млрд рублей кредитов.
Всего на проведение сезонных полевых работ 2018 года аграриям республики необходимо 15,4 млрд рублей, из которых более 8,9 млрд рублей – заемные средства.