В Башкирии решили выделить аграриям еще 560 миллионов рублей из бюджета

В пятницу, 6 апреля, в Уфе правительственная комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Башкирии решила выделить сельхозпроизводителям 560 млн рублей дополнительных средств из бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Деньги пойдут по трем направлениям: на молоко, на весенне-полевые работы и на проценты по кредитам.

- На поддержку молочного скотоводства будет направлено 300 млн рублей, - говорится в сообщении минсельхоза. - Средства пойдут на компенсацию недополученных аграриями доходов, вызванных низкими закупочными ценами на сырое молоко.

Выделенные средства планируется довести до получателей в мае, в виде субсидий за молоко, произведенное в марте-апреле текущего года.

За молоко, произведенное в январе-феврале, субсидии, в размере 318 млн рублей, сельхозпроизводителям были выплачены еще в марте. Еще 110 млн рублей будут выделены хозяйствам, оставшихся без погектарной субсидии. Это поможет им своевременно и качественно провести весенне-полевые работы 2018 года.

Дело в том, что из 1760 получателей данного вида господдержки её получили только 1233 хозяйства. Оставшиеся 527 хозяйств не смогли вовремя оформить документы на землю или погасить долги по налогам.

И третья сумма – 150 млн рублей – пойдут на субсидирование процентной ставки, что позволит аграриям дополнительно привлечь 3,1 млрд рублей кредитов.