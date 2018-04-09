Центробанк повысил официальный курс евро
Сегодня, 17:46Экономика
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Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить официальный курс евро на 1 рубль 17 копеек.
Курс доллара регулятор также увеличил – на 73 копейки, сообщает rns.online. По данным биржевых аналитиков курс евро сейчас растет в среднем на 1,8 % (72,66 руля). Курс американской валюты также вырос.
Сложившаяся на финансовом рынке ситуация также стала следствием введения новых антироссийских санкций против ряда бизнесменов и компаний.
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