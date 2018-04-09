Оператор Харьягинского месторождения сократит добычу нефти

Тем не менее, оператор планирует ввести пять скважин, а годовой уровень добычи не превысит 1,4 миллиона тонн, сообщает rns.online. Сейчас на участке действуют уже 37 скважин, а добыча «Зарубежнефти» с момента начала освоения месторождения в 1999 году составила 20 миллионов тонн.