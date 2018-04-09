Оператор Харьягинского месторождения сократит добычу нефти
Сегодня, 17:47Экономика
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Компания «Зарубежнефть-добыча Харьяга» в текущем году намерена сократить добычу ресурсов на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе.
Тем не менее, оператор планирует ввести пять скважин, а годовой уровень добычи не превысит 1,4 миллиона тонн, сообщает rns.online. Сейчас на участке действуют уже 37 скважин, а добыча «Зарубежнефти» с момента начала освоения месторождения в 1999 году составила 20 миллионов тонн.
Компания стала оператором проекта в 2016 году. В соответствии с соглашением о разделе продукции с компаниями Total, «Статойл Харьяга АС» и «Ненецкой нефтяной компанией» «Зарубежнефть-добыча Харьяга» получила 20 % доли в сделке, а также взяла на себя функции оператора.
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