Жители Башкирии положили в банк почти 600 миллиардов рублей

Банки Башкирии привлекли от местных клиентов 598,6 миллиардов рублей. Речь идет как о физических, так и о юридических лицах. Статистические данные актуальные на 1 февраля 2020 года подготовил Банк России. Для составления рейтинга эксперты изучили счета организаций, депозиты и другие виды финансовых услуг.

Республика оказалась на четвертом месте в рейтинге субъектов ПФО по данным показателям. Башкирия сильно отстала от тройки лидеров. Так, на первом месте расположился Татарстан с показателями 1,3 триллионов рублей, на втором и третьем месте Самарская и Нижегородская область. Там местные жители вложили по 820 и 812 миллиардов рублей.