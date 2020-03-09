Обрушение стоимости нефти вызвало скачок цен на доллары и евро
Такого не было с 1991 года.
Сегодня, 9 марта, впервые за 30 лет обрушились цены на нефть марки Brent. Стоимость снизилась почти на треть, сообщает издание Forbes. Сейчас стоимость одной баррели составляет 31,3 доллара. А еще несколько дней назад, 6 марта, фьючерсный контракт на баррель нефти стоил 45,8 долларов.
Из-за скачка цен на нефть обрушился курс рубля на международном валютном рынке. По данным сайта Bloomberg стоимость доллара выросла на 8,45% и сейчас составляет 74,3 рубля. Цена евро поднялась на 5,8%, его стоимость 84,9 рублей.
Отметим, что стоимость нефти упала после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну. Она решила наказать Россию за развал организации стран-экспортеров нефти. Саудовская Аравия предложила покупателям максимально высокие скидки на нефть за последние 30 лет и намерена увеличить добычу на два миллиона баррелей в сутки.