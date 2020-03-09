Минздрав Башкирии потратит 135 миллионов рублей на закупку оборудования
9 марта, 17:21ЭкономикаКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Новые аппараты поставят в больницы Уфы и республики.
Министерство здравоохранения Башкирии закупит оборудование для больниц Уфы и республики. Всего на эти цели из бюджета выделено 135 миллионов рублей. Документация аукциона опубликована на сайте Госзакупок.
В госконтрактах указано, что Минздрав закупит один томограф не дороже 65 миллионов рублей и восемь рентгенографических комплексов за 80 миллионов рублей. При этом оборудование должно быть произведено не ранее 2019 года. Известно, что томограф поступит в уфимскую городскую больницу №21, а комплексы отправят в медучреждения Красноусольска, Благовещенска, Учалов, Ишимбая, Краснокамска, Мелеуза, Мраково и детской больницы Стерлитамака.
Аукцион назначен на 23 марта 2020 года. Сейчас продолжается прием заявок.
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