Башкирия направит 9,8 млрд рублей на поддержку экономики в 2021 году

Документом также предусмотрены 100 миллионов рублей для компенсации курсовой разницы стоимости оборудования, приобретенного в рамках инвестпрограммы Башкирии. 30 миллионов рублей позволят освободить от налога на имущество компании, производящие пиво и пивные напитки в 2020 и 2021 годах. Условием является сохранение не менее 90% рабочих мест.