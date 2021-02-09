Башкирия направит 9,8 млрд рублей на поддержку экономики в 2021 году

Башкирия направит 9,8 млрд рублей на поддержку экономики в 2021 году

Вчера, 08:37ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Накануне на сайте правовой информации было опубликовано распоряжение главы Башкирии Радия Хабиров о дополнительных мерах по повышению экономики республики в 2021 году с учетом внешних факторов, в том числе связанных с распространением коронавируса.

В общей сложности на поддержку экономики решили направить 9,8 миллиарда рублей. Самые крупные суммы предусмотрены для министерства жилищного и коммунального хозяйства. В 2021 году на формирование современной городской среды, благоустройство дворовых и городских общественных территорий, а также проведение капремонта в МКД пойдет 3,6 миллиарда рублей.

1,2 миллиарда рублей будет направлено на стимулирование инвестиционной деятельности в транспортной, энергетической и коммунальной сферах за счет снижения задолженностей по кредитам. Исполнителями являются Минэкономразвития и Минфин Башкирии.

Миллиард рублей пойдет в сельскохозяйственную отрасль. Данные средства в качестве субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники получат товаропроизводители.

Документом также предусмотрены 100 миллионов рублей для компенсации курсовой разницы стоимости оборудования, приобретенного в рамках инвестпрограммы Башкирии. 30 миллионов рублей позволят освободить от налога на имущество компании, производящие пиво и пивные напитки в 2020 и 2021 годах. Условием является сохранение не менее 90% рабочих мест.

С полным перечнем мероприятий по восстановлению экономики можно ознакомиться здесь.

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