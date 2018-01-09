Долги россиян перед банками стали расти быстрее, чем объем вкладов

Эксперты считают, что многие должники увлеклись перекредитованием, используя заемные средства для оплаты кредитов.

По итогам 11 месяцев 2017 года объем задолженности жителей России перед банками оказался больше банковских вкладов физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

По сведениям Башка России, в общей сложности россияне задолжали банкам 12 трлн рублей и разместили на счетах 25 трлн рублей. Объем кредитов, выданных жителям России с января по ноябрь 2017 года, увеличился на 1,2 трлн рублей, при этом объем депозитов вырос лишь на 800 млрд рублей. Аналитики считают это явление тревожным симптомом.

- Реальные доходы граждан за 11 месяцев снизились на 1,4%, из-за чего люди прибегают к розничным кредитам, - пояснил в комментарии «Известиям» заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. – Повлиять на ситуацию могли бы средства, выплачиваемые работникам в конце года в виде так называемой тринадцатой зарплаты и бонусов, но в 2017 году, судя по всему, такие денежные поощрения серьезно повлиять на положение дел не смогли.

Примечательно, что по данным Росстата, спрос на товары и услуги растет, в январе — ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%. Однако, по мнению Михаила Хромова, сегодняшняя экономическая ситуация может спровоцировать появление рисков, подрывающих финансовую устойчивость домохозяйств.

Напомним, по данным Росстата, сокращение доходов населения в России продолжается уже не первый год. В конце 2016 года падение составило 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014 году —0,7%. В то же время среднемесячная начисленная зарплата жителей страны растет.