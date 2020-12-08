КСП Башкирии выявила нарушения в закупке и использовании дорожных камер на 92 млн руб

Известно, что в 2019 году учреждению было выделено более 642 миллионов рублей, 300 миллионов из которых были положены на покупку и обслуживание камер фото- и видеофиксации. В конечном итоге за прошлый год в Башкирии закупили 73 стационарных комплекса «Скат-ПП» общей стоимостью 282 миллиона рублей, что составляет более 40% от общего бюджета. При этом КСП выявила нарушения на сумму свыше 92 миллионов рублей.