КСП Башкирии выявила нарушения в закупке и использовании дорожных камер на 92 млн руб

КСП Башкирии выявила нарушения в закупке и использовании дорожных камер на 92 млн руб

Вчера, 14:03ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Контрольно-счетная палата Башкирии провела проверку расходования бюджетных средств, выделяемых Центру организации дорожного движения на закупку дорожных камер.

Известно, что в 2019 году учреждению было выделено более 642 миллионов рублей, 300 миллионов из которых были положены на покупку и обслуживание камер фото- и видеофиксации. В конечном итоге за прошлый год в Башкирии закупили 73 стационарных комплекса «Скат-ПП» общей стоимостью 282 миллиона рублей, что составляет более 40% от общего бюджета. При этом КСП выявила нарушения на сумму свыше 92 миллионов рублей.

Большая часть растрат – 46,72 миллионов рублей, была обнаружена в части неэффективных расходов. В ходе проверки выяснилось, что установленные датчики состояния дорог не сохраняли в себе информацию и никак не могли помочь в улучшении качества дорожного полотна. Помимо этого, две камеры, которые фиксировали нарушения ПДД не передавали информацию в учреждения для выписки штрафа водителям.

Не менее весомые нарушения были обнаружены в сфере бухучета и отчетности – свыше 45 миллионов рублей. В частности, необоснованное увеличение стоимости оборудования. Еще 350 тысяч рублей были растрачены в сфере закупок. В том числе производилась оплата невыполненных работ.

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