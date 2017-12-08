В Башкирии третий раз за две недели поднялась цена на бензин

Стоимость выросла на 30 копеек.

«Башнефть» вновь повысила цены на заправочных станциях розничной сети. На этот раз цена на бензин выросла на 30 копеек. Теперь бензин марки АИ-92 Atum стоит 37 рублей, АИ-92 – 36,40, АИ-95 Atum – 39,40, дизельное топливо 39,80.

Скорее всего, рост цен связан с повышением оптовой стоимости топлива на рынке, которое произошло в начале ноября этого года. Также причиной могло стать увеличение пошлин, о котором в середине ноября говорил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.