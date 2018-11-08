В Башкирии число купленных в кредит авто росло в 6 раз быстрее, чем по стране

Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали данные об автокредитах, предоставленные 4100 кредиторами, и пришли к следующим выводам. В 3 квартале 2018 года в России было продано и, соответственно, куплено 205,6 тысяч автомобилей в кредит.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается незначительный, практически в пределах статистической погрешности рост - +0,5%. Если сравнить с предыдущим 2 кварталом текущего года, то вовсе наблюдается незначительное падение: -3,6% по всему рынку продаж, и аналогично по продажам авто в кредит.

Что касается доли кредитных автомобилей в общем объеме рынка, то она также остается почти без изменений, хоть и с незначительным снижением по сравнению с этим же периодом прошлого года: 50,3% в 3 квартале 2018 года и 53,5% в 3 квартале 2017 года. То есть, в среднем по стране как половину машин покупали в кредит, так и продолжают покупать.

Однако динамика в некоторых регионах страны значительно отличается от «средней температуры по больнице». Например, среди 15 регионов лидеров по автокредитованию, в ряде субъектов наблюдалось резкое снижение объемов кредитования. Это, в частности, Нижегородская область – минус 13,4%, Самарская область – минус 11,9%, Татарстан – минус 9,8%.

В это же время, ряд регионов, наоборот, показали значительные темпы роста продаж автомобилей в кредит. Например, Свердловская область – +15,1%, Ханты-Мансийский автономный округ – +13,2%, Челябинская область – +7,3%. Доля кредитных машин в общем объеме рынка также сильно варьируется – от почти 30% до 70% с лишним.

Что касается Башкирии, то республика также сильно отличается от того, что творится с авторынком в среднем по стране. В республике в 3 квартале 2018 года было продано 14 722 машины, из них 10 477 штук в кредит. То есть, доля кредитных авто достигает 71,2%. По сравнению со среднероссийским показателем – 50,3% – разница очень заметная.

То же касается и темпов роста количества автокредитов. Если в России в среднем увеличение составило +0,5%, то в Башкирии по сравнению с 3 кварталом прошлого года количестве кредитных машин увеличилось на 3,0%. Несмотря на незначительные, на первый взгляд, абсолютные показатели, в относительном выражении, темпы роста автокредитов в Башкирии в 6 раз больше, чем в среднем по стране.

Аналитики, знакомые с ситуацией на рынке, объясняют это тем, что автомобили иногда выгоднее купить именно в кредит, чем заплатив полную стоимость сразу.

- Действительно, дистрибьюторы (представители заводов-производителей - прим.) предлагают довольно выгодные условия и кредитные программы. Каждый бренд сотрудничает с каким-то банком, который кредитует покупателей автомобилей, конкурируя при этом с другими банками и, соответственно, предлагая более комфортные условия автокредитования, чем другие банки предлагают по обычному потребительскому кредитованию, – объясняет ситуацию маркетолог одного из автосалонов Уфы.