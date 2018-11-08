Неизвестная Башкирия: В рейтинге событийного туризма мы заняли 29-е место по России

Сегодня, 8 ноября, стали известны данные рейтинга регионов страны по итогам проведения Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards за 2018 год. Башкирия со своим новым брендом «Terra Bashkiria» заняла в данном рейтинге 29-е место, что никак не может считаться поводом для гордости.

Как сообщили организаторы премии, всего в 2018 году на ее соискание было заявлено 578 проектов из 60 регионов страны. В финале премии в Нижнем Новгороде в конце октября были представлены 193 проекта из 43 регионов страны.

Финалисты были определены по результатам региональных конкурсов, прошедших в Чебоксарах (Приволжский и Уральский федеральные округа), Иркутске (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) и Тамбове (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа).

При составлении рейтинга учитывались и общее количество проектов от региона, заявившихся для участия в конкурсе, результаты региональных конкурсов, и результаты финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Рейтинг по итогам Национальной премии Russian Event Awards 2018 года