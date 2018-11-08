Неизвестная Башкирия: В рейтинге событийного туризма мы заняли 29-е место по России
Пальма первенства в данном конкурсе ожидаемо досталась Татарстану.
Сегодня, 8 ноября, стали известны данные рейтинга регионов страны по итогам проведения Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards за 2018 год. Башкирия со своим новым брендом «Terra Bashkiria» заняла в данном рейтинге 29-е место, что никак не может считаться поводом для гордости.
Как сообщили организаторы премии, всего в 2018 году на ее соискание было заявлено 578 проектов из 60 регионов страны. В финале премии в Нижнем Новгороде в конце октября были представлены 193 проекта из 43 регионов страны.
Финалисты были определены по результатам региональных конкурсов, прошедших в Чебоксарах (Приволжский и Уральский федеральные округа), Иркутске (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) и Тамбове (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа).
При составлении рейтинга учитывались и общее количество проектов от региона, заявившихся для участия в конкурсе, результаты региональных конкурсов, и результаты финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
Рейтинг по итогам Национальной премии Russian Event Awards 2018 года
- 1 место: Республика Татарстан – 403 балла;
- 2 место: Свердловская область– 338 баллов;
- 3 место: Тверская область – 231 балл;
- 4 место: Ульяновская область – 227 баллов;
- 5 место: Иркутская область – 225 баллов;
- 6 место: Нижегородская область – 214 баллов;
- 7 место: Владимирская область – 191 балл;
- 8 место: Московская область – 170 баллов;
- 9 место: Кировская область – 159 баллов;
- 10 место: Самарская область – 156 баллов;
- 11 место: Липецкая область – 152 балла;
- 12 место: Тамбовская область – 147 баллов;
- 13 место: Алтайский край – 111 баллов;
- 14 место: Ярославская область – 106 баллов;
- 15 место: Ленинградская область – 103 балла;
- 16 место: Саратовская область – 90 баллов;
- 17 место: Новгородская область – 88 баллов;
- 18 место: Красноярский край – 78 баллов;
- 19 место: Республика Бурятия – 68 баллов;
- 20 место: Чувашская Республика – 66 баллов;
- 21 место: Республика Марий Эл – 56 баллов;
- 22 место: Кемеровская область – 51 балл;
- 23 место: г. Санкт-Петербург– 50 баллов;
- 24 место: Ивановская область – 44 балла;
- 25 место: Белгородская область – 43 балла;
- 26 место: Тульская область – 41 балл;
- 27 место: Калужская область – 38 баллов;
- 28 место: Республика Алтай и Республика Карелия – 37 баллов;
- 29 место: Республика Башкортостан и Пермский край – 34 балла;
- 30 место: Ставропольский край и Смоленская область – 31 балл;
- 31 место: Приморский край – 29 баллов;
- 32 место: Удмуртская Республика и г. Москва – 28 баллов;
- 33 место: Республика Коми – 26 баллов;
- 34 место: Калининградская область – 23 балла;
- 35 место: Томская область и Воронежская область – 21 балл;
- 36 место: г. Севастополь – 20 баллов;
- 37 место: Камчатский край, Волгоградская область и Еврейская автономная область – 18 баллов;
- 38 место: Челябинская область – 16 баллов;
- 39 место: Тюменская область и Астраханская область – 15 баллов;
- 40 место: Рязанская область – 13 баллов;
- 41 место: Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Курская область – 12 баллов;
- 42 место: Новосибирская область – 9 баллов;
- 43 место: Омская область, Оренбургская область и Республика Адыгея – 6 баллов;
- 44 место: Магаданская область, Мурманская область, Псковская область и Республика Крым – 3 балла;
- 45 место: Пензенская область – 2 балла.