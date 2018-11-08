Госрегулирование цен на топливо работает не в полную силу

Как информирует газета «Известия» от 8 ноября, в правительстве уже идут обсуждения запрета трейдерам принимать участие в торгах. Но пока что им только ужесточили правила, касающиеся торговли.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление, в котором документально закреплена договоренность о замораживании цен на бензин в стране между властью и нефтяниками. Согласно документу, ФАС и Минэнерго должны будут подписывать соглашения с компаниями о принятии мер по стабилизации на рынке нефтепродуктов.

Ранее обе стороны пришли к соглашению о замораживании стоимости топлива на собственных АЗС и оптовом рынке до конца 2018 года с отклонениями не выше 4%. Однако эксперты опасаются, что итогом такого соглашения станет отсутствие выгоды продавать топливо через независимые АЗС. Сейчас такие заправочные станции могут покупать бензин у трейдеров или нефтяных компаний. Итогом установленных соглашений между властью и нефтяниками стала лишней продажа топлива через биржу.

НТС была запущена «горячая линия», куда могут поступать сообщения от независимых АЗС о проблемах с ценой или объемом поставок бензина. По словам экспертов, на бирже недостаточно топлива для удовлетворения потребностей рынка, что и приводит к росту цен.

Другая причина роста цен - ожидание запрета для трейдеров участвовать в биржевых торгах нефтепродуктами после поручений зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Козака ФАС, Центробанку и СПбМТСБ. На данный момент уже обсуждаются меры, которые позволили бы стабилизировать цены с помощью механизмов биржевой торговли.