Госрегулирование цен на топливо работает не в полную силу
Эксперты отметили рост биржевой стоимости нефтепродуктов в России из-за дефицита сырья, даже несмотря на то, что часть нефтяных компаний снизили оптовые цены на продукцию. Таким образом, госрегулирование по снижению цен на бензин полноценно пока не работает.
Как информирует газета «Известия» от 8 ноября, в правительстве уже идут обсуждения запрета трейдерам принимать участие в торгах. Но пока что им только ужесточили правила, касающиеся торговли.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление, в котором документально закреплена договоренность о замораживании цен на бензин в стране между властью и нефтяниками. Согласно документу, ФАС и Минэнерго должны будут подписывать соглашения с компаниями о принятии мер по стабилизации на рынке нефтепродуктов.
Ранее обе стороны пришли к соглашению о замораживании стоимости топлива на собственных АЗС и оптовом рынке до конца 2018 года с отклонениями не выше 4%. Однако эксперты опасаются, что итогом такого соглашения станет отсутствие выгоды продавать топливо через независимые АЗС. Сейчас такие заправочные станции могут покупать бензин у трейдеров или нефтяных компаний. Итогом установленных соглашений между властью и нефтяниками стала лишней продажа топлива через биржу.
НТС была запущена «горячая линия», куда могут поступать сообщения от независимых АЗС о проблемах с ценой или объемом поставок бензина. По словам экспертов, на бирже недостаточно топлива для удовлетворения потребностей рынка, что и приводит к росту цен.
Другая причина роста цен - ожидание запрета для трейдеров участвовать в биржевых торгах нефтепродуктами после поручений зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Козака ФАС, Центробанку и СПбМТСБ. На данный момент уже обсуждаются меры, которые позволили бы стабилизировать цены с помощью механизмов биржевой торговли.
Эксперты говорят о том, что пока ситуация на топливном рынке остается нестабильной.