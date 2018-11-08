«Башкирская содовая компания» выплатит 5 миллиардов рублей дивидендов
Сегодня, 10:36ЭкономикаМарат ГареевФото: Сергей Словохотов/ mkset.ru
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Из этой суммы почти 2 миллиарда поступят в республиканский бюджет.
Совет директоров АО «БСК» рекомендует внеочередному собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов из чистой прибыли за 9 месяцев 2018 года 5 миллиардов рублей. Информация об этом представлена СПАРКе.
Учитывая, что 38,28% компании принадлежит Башкирии через АО «Региональный фонд», то 1,9 миллиарда рублей из общей суммы дивидендов поступят в республиканский бюджет.
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