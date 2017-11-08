В Башкирии на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 765,8 миллионов

Эти средства заложены на текущий год.

В Башкирии в этом году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 765,8 млн руб., заявил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин в ходе рабочей видеоконференции с 13-ю муниципальными образованиями республики, где обсуждались вопросы освоения выделенных на эти цели средств.

Максимальное финансирование – 600 млн руб. предусмотрено из бюджета республики, оставшиеся 165,8 млн руб. – из федерального бюджета. По состоянию на 30 октября освоены лишь 65,58% этой суммы или 502,2 млн руб. (393,4 млн руб. – бюджет республики, 108,7 млн руб. – федеральный бюджет). Эти деньги распределены по бюджетам муниципальных районов и городских округов Башкирии.

По данным Госкомстроя, 4 муниципальных района (Альшеевский, Зианчуринский, Ишимбайский, Федоровский) и 1 городской округ (город Сибай) не освоили предложенные средства бюджета. Это означает, что 67 детей-сирот могут остаться без жилья.

17 муниципальных районов (Архангельский, Аскинский, Белебеевский, Бурзянский, Давлекановский, Илишевский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мишкинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Татышлинский, Чекмагушевский, Янаульский районы и города Агидель, Межгорье) почти полностью освоили выделенные средства.

- Остаток средств либо пойдет на оплату муниципальных контрактов, заключенных на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, либо менее стоимости квартиры, - отмечается в сообщении.

Еще в 5 муниципальных образованиях остаток неосвоенных средств составляет более 5 млн. руб. (Калтасинский, Кугарчинский, Уфимский, Шаранский и город Кумертау).