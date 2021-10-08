В Башкирии из-за налоговых льгот региональный бюджет может недополучить 2 млрд рублей

Минфин Башкирии выступил с инициативой ослабить налоговую нагрузку для предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых, нефти и газа. Так, глава ведомства Лира Игтисамова предложила включить данные компании в перечень тех, кто имеет право на налоговый вычет. В частности, вычет с инвестиционных доходов будет увеличен с 50% до 90%, однако при условии, что инвестиции в основной капитал будут составлять не менее 10 миллиардов рублей в год.