В Башкирии из-за налоговых льгот региональный бюджет может недополучить 2 млрд рублей

Минфин Башкирии выступил с инициативой ослабить налоговую нагрузку для предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых, нефти и газа. Так, глава ведомства Лира Игтисамова предложила включить данные компании в перечень тех, кто имеет право на налоговый вычет. В частности, вычет с инвестиционных доходов будет увеличен с 50% до 90%, однако при условии, что инвестиции в основной капитал будут составлять не менее 10 миллиардов рублей в год.
Между тем, по словам Игтисамовой, такое послабление может обернуться тем, что региональный бюджет недополучит 2 миллиарда рублей. В таком случае ведомство намерено увеличит налоговую базу и тем самым закрыть «пробел» в бюджете.
Известно, что Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания Башкирии данную инициативу регионального Минфина уже одобрил.