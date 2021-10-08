Старт продаж квартир в особом доме «Сенатор»

- Ключевой особенностью дома «Сенатор» является эксклюзивный, для Уфы, формат квартир - «Хайфлэт». Высокие потолки до 4,6 м и увеличенные окна до 2,7 м наполняют такие квартиры воздухом и светом. А лимитированное количество делает их настоящим деликатесом на республиканском рынке недвижимости. Ещё одна особенность дома - эксплуатируемая кровля с доступом только для жильцов. Здесь вы сможете наблюдать за жизнью города, встречать рассветы и закаты, проводить романтические свидания или общаться с соседями. Кроме уникальных особенностей, мы сохранили и наши традиционные преимущества: высокий уровень инженерии, система централизованного кондиционирования, колясочная на первом этаже, продуманные системы безопасности и подземный паркинг на уровень, которого можно спуститься на лифте с любого жилого этажа, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».