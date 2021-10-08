Старт продаж квартир в особом доме «Сенатор»

Старт продаж квартир в особом доме «Сенатор»
Старт продаж квартир в особом доме «Сенатор»
Вчера, 15:18ЭкономикаФото: https://1trest.ru/
Один из ведущих застройщиков Уфы «Первый Трест» объявил старт продаж квартир в особом доме «Сенатор».

Роскошное жильё с камерной атмосферой в самом сердце исторического центра Уфы – для истинных ценителей уединения и комфортной жизни!

- Особый дом «Сенатор» – уникальный архитектурный объект, созданный нашими специалистами для тех, кто предпочитает не типовые решения. Его особое преимущество – ограниченное предложение. Всего 6 жилых этажей и 42 квартиры, а это значит, что здесь не будет посторонних, только свои - люди со схожими идеалами, взглядами и амбициями, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Являясь частью жилого комплекса «Уфимский Кремль», он расположился на пересечении улиц Коммунистическая и Новомостовая. Сдержанная архитектура, экологичные вентилируемые фасады античного белого цвета и малое количество этажей – это воплощение особой философии в недвижимости исторического центра.

- Ключевой особенностью дома «Сенатор» является эксклюзивный, для Уфы, формат квартир - «Хайфлэт». Высокие потолки до 4,6 м и увеличенные окна до 2,7 м наполняют такие квартиры воздухом и светом. А лимитированное количество делает их настоящим деликатесом на республиканском рынке недвижимости. Ещё одна особенность дома - эксплуатируемая кровля с доступом только для жильцов. Здесь вы сможете наблюдать за жизнью города, встречать рассветы и закаты, проводить романтические свидания или общаться с соседями. Кроме уникальных особенностей, мы сохранили и наши традиционные преимущества: высокий уровень инженерии, система централизованного кондиционирования, колясочная на первом этаже, продуманные системы безопасности и подземный паркинг на уровень, которого можно спуститься на лифте с любого жилого этажа, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».

«Сенатор» меняет качество жизни, когда на меньшее уже не согласен. И даже если вы и не задумывались о том, чтобы купить квартиру в ближайшее время, вам точно необходимо узнать, что сегодня предлагает ГК «Первый Трест» в особом доме «Сенатор»! Ведь это новая концепция будущего – именно здесь современные технологии встречаются с традиционными представлениями о комфорте и элитарности: изысканный снаружи, безопасный и технологичный внутри.

Справка о компании

ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Узнать больше о проектах застройщика можно на сайте 1trest.ru, по телефону: 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.

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