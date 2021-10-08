Башкирия вошла в образовательную программу по экспорту для малого и среднего бизнеса

Башкирия вошла в число 15 пилотных регионов, которые участвуют в первом потоке образовательной программы «Экспортный стандарт для малого и среднего бизнеса». В программе — набор дисциплин MBA (Master of Business Administration) плюс специфические блоки по экспорту в другие страны.
По словам первого заместителя председателя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Лены Изотовой, эта программа позволит экспортерам из Башкирии получить знания, компетенции и практические инструменты для подготовки бизнес-плана по выходу на новые экспортные рынки.
— Программа рассчитана на компании, которые уже сложились как зрелые участники внешнеэкономической деятельности. Это компании, которые уверенно и успешно экспортируют, но при этом нуждаются в систематизации своей экспортной деятельности, в более широком охвате тех или иных экспортных рынков, — считает гендиректор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. Отметим, что Школа экспорта РЭЦ является уполномоченным оператором данной программы.
В рамках обучения участникам программы предстоит усовершенствовать свои знания и компетенции в области анализа готовности предприятия к наращиванию экспорта, проведения бизнес-разведки. Изучить инструменты создания ценностного предложения для зарубежных клиентов, детально проработать систему сбалансированных показателей, определить стратегию масштабирования экспорта, оценить эффективность бизнес-процессов. Кроме того, обучение позволит рассчитать финансовые потоки от экспортной деятельности и определить влияние на финансовый результат, потренироваться в переговорных поединках.
В процессе обучения с компаниями будет работать сертифицированный тренер, который помимо теоретического обучения будет проводить консультации. Компании-участники разработают совместно с экспертом индивидуальный бизнес-план по выходу на зарубежные рынки на три года, концепцию развития экспортного потенциала предприятия и индивидуальную дорожную карту.
Образовательная программа реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», поэтому участие в программе — бесплатное. Обучение пройдет с середины октября до конца ноября этого года на базе Центра поддержки экспорта РБ.