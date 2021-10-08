Башкирия вошла в образовательную программу по экспорту для малого и среднего бизнеса

— Программа рассчитана на компании, которые уже сложились как зрелые участники внешнеэкономической деятельности. Это компании, которые уверенно и успешно экспортируют, но при этом нуждаются в систематизации своей экспортной деятельности, в более широком охвате тех или иных экспортных рынков, — считает гендиректор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. Отметим, что Школа экспорта РЭЦ является уполномоченным оператором данной программы.