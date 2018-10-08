В Уфе дольщики ЖК «Миловский парк» вновь вышли на пикеты

Сегодня, 8 октября, в Уфе началась новая акция протеста дольщиков ЖК «Миловский парк». Как сообщили представители инициативной группы, среди основных требований протестующих людей - не допустить банкротства застройщика – компании «КилстройИнвест», так как в противном случае решение квартирного вопроса затянется на долгие годы.

- У нас нет возможности ждать, нам сейчас негде жить, - объясняют свои требования дольщики.

Они также требуют предоставить документальное подтверждение намерений властей переселить собственников квартир в домах 11 квартала в ЖК «Молодёжный».

- У нас нет никаких гарантий, что квартиры в ЖК «Молодежный» достанутся дольщикам 11 квартала, что не придётся оплачивать их второй раз, - говорят участники акции протеста.

Свои слова они подтверждают опубликованными ранее в СМИ сведениями о планируемом Госкомстроем РБ расселении семей, приобретших в 4-ом и 11-ом кварталах ЖК «Миловский парк» квартиры по программе «Жилье для российской семьи», в ЖК «Молодежный».

- Многие семьи приобрели квартиры в ипотеку, использовали материнский капитал, военные сертификаты. Госстрой настаивает, чтобы дольщики подписывали соглашение на переселение. Считаю данную «акцию» очередной аферой правительства и нарушением конституционных прав дольщиков и нарушением прав детей! - с таким письмом одна из дольщиц обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Стоит уточнить, что дольщики ЖК «Миловский парк» давно уже не выступают «единым фронтом». Представители 4-го и 11-го кварталов до недавнего времени воздерживались от протестных акций, доверив свою судьбу юристам, пока собственники жилья из остальных кварталов жилого комплекса устраивали пикеты и голодовки.

Не далее как в августе состоялась крайняя голодовка, проведенная жильцами других кварталов «Миловского парка». Тогда, после совещания в Госкомстрое РБ, чиновники достигли с протестующими согласия, представив им «дорожную карту» расселения.

- По домам, которые находятся в состоянии котлована или фундамента принято иное решение, инвестором (это компания «Амнис групп») будет запущена схема выкупа жилья в соседнем районе в микрорайоне « Молодежный»,- сообщил тогда председатель Госстроя РБ Григорий Невоструев. - Уже дан старт застройки и развития микрорайона, который будет продолжением территории «Миловского парка». Там будет большая застройка на 350 тыс квадратных метров жилья. И в первых домах предполагается выкупить жилье для дольщиков «Миловского парка». Ввод первых домов в новом микрорайоне намечен на июль-август 2019 года.

- В целом надеемся, что ЖК «Молодежный» будет строиться быстро. Есть одобренный правительством проект строительства этого микрорайона. По нему у нас есть четкий и понятный план-график, и мы будем последовательно вводить дома в эксплуатацию, - уточнил Григорий Невоструев.

Решить проблему дольщиков комплекса «Миловский парк» в Госстрое планируют до конца 2020 года.