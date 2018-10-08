В Башкирии насчитывается 18 тысяч безработных на 45 тысяч вакансий

Служба занятости опубликовала данные о зарегистрированных безработных по Башкирии. По последним сведениям, их насчитывается 18 тысяч человек.

Если учесть, что в начале 2018 года в республике было зарегистрировано почти 20,7 тысячи человек в качестве безработных, то можно сказать, что наметилась тенденция к снижению их числа. Так, за минувшую неделю уровень регистрируемой безработицы снизился еще на 0,02 процентных пункта и составил 0,91 процента.

При этом сейчас в республиканском банке вакансий насчитывается 45,7 тысячи рабочих мест.

В целом, по сведениям Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, за первые девять месяцев 2018 года больше половины от общего числа заявленных вакансий на постоянные рабочие места было заявлены от предприятий Уфы.