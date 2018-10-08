В Башкирии чиновников, не осваивающих инвестиции, предупредили об ответственности

Сегодня, 8 октября, на оперативном совещании правительства Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов рассказал о том, как в республике продвигается освоение инвестиций, выделенных на текущий год.

По его словам, в Башкирии по итогам первого полугодия оставались не освоены около 8,9 млрд рублей инвестиций в областях промышленного и сельскохозяйственного производства.

- Пока усилия не дают выйти на нужные рубежи в соответствии с графиками, - отметил Рустэм Марданов. – Мы должны очень активно поработать в данном направлении.

При этом, как отметил премьер-министр, по линии освоения государственных инвестиций ситуация выглядит гораздо благополучнее. В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) освоение инвестиций идет даже с опережением графика. В целом же уровень инвестиций по РАИП в 2018 году почти вдвое выше показателей 2013 и 2014 годов.

- Мы понимаем, что основная часть инвестиций будет освоена в четвертом квартале. Я попросил бы максимально обеспечить выполнение этой задачи, - сказал Рустэм Марданов. – Напоминаю, что у нас определена персональная ответственность за данную работу и в случае срыва достижения показателей ответственные за неудачу будут строго наказаны.

Особый акцент премьер-министр сделал на дорожном строительстве, в котором отмечено отставание от графиков.

- Главы районов просят средства на строительство и ремонт дорог, мы входим в их положение и находим источники финансирования, а потом выясняется, что они не освоили выделенные деньги, - возмутился Рустэм Марданов.