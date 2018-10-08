В Башкирии бюджетные деньги расходовались на благоустройство с нарушениями закона

Прокуратура выявила несколько фактов нарушения закона при расходовании бюджетных денег на формирование современной городской среды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Белорецке компания выполнила работы на 800 тысяч рублей, не предусмотрев потребности инвалидов – на площадке установили слишком высокий забор, автостоянку не оборудовали парковочными местами для инвалидов. В мэрии исполнение работ не проконтролировали, внимания на недостатки при приемке не обратили.

В Кумертау и Чишминском районе фирмы затянули с исполнением контрактов, но муниципальные служащие меры бездействовали.

В Салавате акты приемки скамеек и прочих конструкций для сквера, которых фактически не было, были подписаны за несколько недель до их фактического получения. В связи с этим было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка заключения, изменения контракта».