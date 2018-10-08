СМИ: США заморозили активы Дерипаски

Речь идет даже об особняках бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом пишет RNS.

Американские издания пишут, что власти США договариваются с Дерипаской об отказе с его стороны от имущества в Европе. Это позволит избежать наложения санкций и на него.

По информации американских СМИ, Олег Дерипаска купил особняк в Нью-Йорке десять лет назад. За дом предприниматель заплатил 42,5 миллиона долларов. Данных о стоимости особняка Дерипаски в Вашингтоне нет.

Представители российского бизнесмена комментариев о заморозке его активов в США не дают.