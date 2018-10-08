СМИ: США заморозили активы Дерипаски
В западных средствах массовой информации были опубликованы данные том, что власти США заморозили на своей территории активы предпринимателя из России Олега Дерипаски.
Речь идет даже об особняках бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом пишет RNS.
Американские издания пишут, что власти США договариваются с Дерипаской об отказе с его стороны от имущества в Европе. Это позволит избежать наложения санкций и на него.
По информации американских СМИ, Олег Дерипаска купил особняк в Нью-Йорке десять лет назад. За дом предприниматель заплатил 42,5 миллиона долларов. Данных о стоимости особняка Дерипаски в Вашингтоне нет.
Представители российского бизнесмена комментариев о заморозке его активов в США не дают.
Напомним, в начале апреля текущего года США наложили санкции на 24 физических и 14 юридических лиц. Ограничения затронули как Олега Дерипаску, так и его компании. Санкции ударили по «Русалу», En+ Group, группе ГАЗ и «Базовому элементу».