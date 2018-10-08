Курс доллара превысил отметку в 67 рублей
Сегодня, 17:58Экономика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В понедельник в ходе торгов на Московской бирже доллар подорожал до 67,1 рубля.
Отметим, что в начале торгов американская валюта стоила 66,82 рубля. К 10:44 доллар подорожал до 66,91 рубля. Об этом пишет RNS.
Евро сегодня вырос в цене до 77,15 рубля. При открытии торгов за евро давали 76,88 рубля. К 10:44 курс европейской валюты вырос до 76,91 рубля.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей