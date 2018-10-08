Голикова назвала сумму расходов бюджета на льготы по имущественным налогам

Еще вице-премьер Кабинета министров России озвучила сумму доходов домохозяйств, которые те получат благодаря сохранению льгот. Так в среднем дополнительный доход семей от сохранения льгот по возрасту, действующего на 31 декабря нынешнего года выглядит примерно так: в год по налогу на имущество семьи смогут сэкономить в среднем 1 100 рублей, а по земельному налогу — около 681 рубля. В итоге дополнительный доход домохозяйств от сохранения льгот составит около 1 700 рублей.