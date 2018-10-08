Голикова назвала сумму расходов бюджета на льготы по имущественным налогам
Сегодня, 18:00Экономика
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По словам вице-премьера Кабмина РФ Татьяны Голиковой, в ближайшие 10 лет бюджеты субъектов страны из-за сохранения льгот по налогу на имущество и земельному налогу в рамках действующего пенсионного возраста недополучат 31,2 миллиарда рублей.
Такие данные предоставила Федеральная налоговая служба. Об этом пишет RNS.
Еще вице-премьер Кабинета министров России озвучила сумму доходов домохозяйств, которые те получат благодаря сохранению льгот. Так в среднем дополнительный доход семей от сохранения льгот по возрасту, действующего на 31 декабря нынешнего года выглядит примерно так: в год по налогу на имущество семьи смогут сэкономить в среднем 1 100 рублей, а по земельному налогу — около 681 рубля. В итоге дополнительный доход домохозяйств от сохранения льгот составит около 1 700 рублей.
Отметим, что президент России Владимир Путин уже отправил на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предоставит россиянам льготы по имущественному налогу на уровне конца текущего года.
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