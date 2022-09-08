Поле экспериментов: как Башкирия помогает стране развить внутренний рынок зерна

Сельское хозяйство всегда было большой частью экономики Башкирии, в том числе и в плане производства зерна. Как регион может помочь с кризисной ситуацией на внутреннем рынке зерна?

Зерноводство в Башкирии — один из ключевых драйверов роста аграрной экономики Башкирии, которая является одним из крупных производителей зерна в Приволжском федеральном округе. Например, в 2019 г. республика занимала по объему производства зерна и зернобобовых 12 место в стране и 4 место в ПФО. По данным «Российской газеты», сейчас доля российских семян на федеральном рынке составляет примерно 63%. При этом объем отечественного рынка семян в 2021 году составил 500 млрд руб., около 200 млрд из них были семенами иностранной селекции. Стоит отметить, что ситуация по импортозамещению различных видов разная: если, например, по пшенице Россия обеспечивает 97% внутреннего рынка, то по подсолнечнику импорта больше 70%, по сахарной свекле и картофелю — более 90%. Что касается структуры посевов в Башкирии, то в 2019 году, согласно аналитике страшего научного сотрудника сектора Института социально-экономических исследований Уфимского НЦ РАН Салимы Аслаевой, наибольшая площадь в регионе отведена под пшеницу (немногим менее половины площадей), около трети отдается под ячмень, под овес ~ 10%, под зернобобовые ~ 7%, под гречиху ~ 3%. В этом году общая площадь посевов составила 2,85 млн гектаров (+1,3% к площади 2021 года). Кроме того, решили изменить и структуру — из-за наложенных санкций: в регионе решили увеличить посевы льна, кукурузы, сои и гречихи, а также сахарной свеклы (ожидаемый урожай свеклы в этом годы должен обеспечить региону запас сахара на 2,5 года). По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Максима Фатеева, в стране не хватает около 300 семенных институтов, в идеале — 500. При этом больше пользы было бы не от институтов, а то заводов замкнутого цикла, которые занимаются разработкой научной задачи до ее решения и внедрения. — У нас, к сожалению, в этом плане иногда связь науки и бизнеса обрывается на определенном этапе и монетизация научной мысли к сожалению оставляет желать лучшего. В этом контексте стоит обратить внимание на сельскохозяйственное предприятие «Урожай», которое является одним из лидеров среди с/х компаний Башкирии, — именно здесь побывал минувшим летом министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Отметим, что урожайность на опытных полях предприятия достигает 70 центнеров с гектара. Компания не забывает модернизировать собственное оборудование и развиваться: недавно здесь был построен селекционно-семеноводческий центр мощностью 20 тыс. тонн в час, в конце лета был запущен элеватор, рассчитанный на 25 тыс. тонн. Здесь создано производство полного цикла, предусматривающее очистку, калибровку, протравку семян, а зерно поступает прямо с поля. Если смотреть в целом на аграрный сектор и зерновой, в частности, то в техническом плане Башкирия о модернизации техники не забывает — региональные субсидии и льготные программы «Росагролизинга» помогли за пять лет купить местным аграриям более 15 тыс. единиц техники на 42 млрд руб. При этом в заготовках для посевной кампании обнаружился дефицит — в районах Зауралья, севера и северо-востока республики не хватало до 10% семян. Уточнялось, что причина нехватки — прошлогодняя засуха, тем не менее ситуацию удалось решить: 14 районов республики, которые испытывали дефицит семян, получили помощь из регионального бюджета на общую сумму 128 млн руб. Россия нацелена нейтрализовать доминирующее присутствие на внутреннем рынке импортных семян Фото: 1MI Стоит отметить, что гибриды, которые более устойчивы к суровым погодным условиям и при этом дают большую урожайность, в России пока что только начинают приживаться. Дело в том, что выводить их во всем мире начали в 90-е, когда в России разгорался тяжелый экономический кризис и финансировать эти исследования не было средств. В этом плане стране сейчас остро не хватает квалифицированных кадров — агрономов, селекционеров и биотехнологов. По словам Ильшата Фазрахманова, потребность Башкирии в текущем году предполагалось закрывать как раз за счет использования сортов и гибридов отечественной селекции. Ситуация с гибридами сахарной свеклы сложнее: там доля импортных гибридов была чуть ли не абсолютной. Тем не менее работа в этом направлении в стране «уже ведется», а на рынок поступают новые отечественные гибриды. Эксперты считают, что селекция станет успешной тогда, когда превратится в полноценный бизнес: — Нужно проектное финансирование. С конкретными целями, задачами, участием государственного капитала, участием частного капитала, акционерного и так далее капитала, чтобы от рядового гражданина РФ до крупного бизнеса, до крупного бизнесмена было понятно — вложить деньги сюда выгодно, — подчеркивает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. В актуальной Доктрине продовольственной безопасности говорится, что Россия должна обеспечивать себя семенами на 75% — сейчас показатель все еще ниже этой планки. Тем не менее, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, по некоторым группам товаров Доктрина реализуется с опережением предусмотренных ранее показателей — в первую очередь, речь идет о зерне и сахаре. Одна из ключевых задач — максимальное развитие собственного производства, в том числе и семян, причём первых результатов такой работы, по предварительным оценкам, можно ожидать уже через два с половиной года. Предполагается, что помочь в этом должна новая Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства, рассчитанная до 2030 года.

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