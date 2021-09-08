Айдар Зубаиров: «Живые цветы как показатель открытости банка»

У наших офисов хорошие площади. Там просторно, уютно, практически нет очередей, глаз посетителей радуют живые цветы. Да, это затратно, растения требуют определенного ухода, комфортной температуры. Но ведь в этом есть и особый смысл: если у нас растут живые, а не искусственные цветы, значит, мы — живой банк. Если мы можем создать определенные условия для зеленых насаждений, значит, и людям с нами будет комфортно и надежно.