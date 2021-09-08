Айдар Зубаиров: «Живые цветы как показатель открытости банка»

ПАО Банк «ФК Открытие» — один из крупнейших российских банков, занимающий восьмое место по размеру активов в рейтинге «Интерфакса» (2,8 трлн руб.) и шестое по размеру собственного капитала (361,4 млрд. руб.). О работе банка в Башкирии и о том, с какими показателями он завершил первое полугодие текущего года, мы попросили рассказать управляющего банком «Открытие» в Республике Башкортостан Айдара ЗУБАИРОВА.
— Надежность — это главное и ключевое слово, которым руководствуется человек при выборе финансовой структуры, если он собирается вложить туда свои средства. Айдар Сабирович, насколько ваш банк соответствует этому критерию?
— «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. Единственным акционером нашего банка является Банк России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта».
Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
— Пандемия наложила отпечаток практически на все сферы общества. Как повели себя в новых сложных условиях ваши клиенты? Не наблюдалось ли их оттока?
-В первые месяцы пандемии отмечалось некоторое затишье, народ откровенно выжидал. Но постепенно все стало входить в свое русло, люди успокаивались, начинали принимать определенные решения, прежде всего, в плане кредитов. Поэтому, если говорить о показателях, то они у нас хорошие.
Так по состоянию на 1 июля 2021 года совокупный кредитный портфель банка «Открытие» в Республике Башкортостан составил 11,5 млрд рублей. Это на 32% больше по сравнению с показателями на 1 июля прошлого года. Тогда было 8,7 млрд рублей. Наибольший рост за первые шесть месяцев текущего года продемонстрировало розничное кредитование. Розничный кредитный портфель на 1 июля составил 9,3 млрд рублей. По сравнению с данными прошлого года, а именно 6,3 млрд рублей, увеличение составило 47%.
Драйвером роста стала ипотека. За первое полугодие нынешнего года объем ее выдачи перевалил за отметку 1,6 млрд рублей, двукратно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (885 млн рублей). Таким образом, ипотечный портфель банка «Открытие» в Башкортостане на 1 июля составил 4,7 млрд рублей. Это на 60% больше, если сравнивать с показателями прошлого года (2,9 млрд рублей). Портфель кредитов наличными вырос на 30%, а кредитных карт — на 65%.
— Типичный клиент банка «Открытие» — какой он?
— Я не смогу дать общего портрета, контингент довольно широк. Среди наших клиентов очень много молодежи, которая в основном обслуживается через интернет-технологии. Но у нас немало и пенсионеров, которые легко справляются с переводами через Систему быстрых платежей. Кстати, мы — одни из лидеров в этой системе. Населению очень нравится, к примеру, такое преимущество, что можно беспроцентно перевести до 200 тысяч рублей.
— Помимо надежности клиенту сегодня крайне необходим комфорт. Если, скажем, в помещении душно и большая скученность народа, я не пойду туда, даже если этот офис через дорогу.
— Согласен, комфорт — неотъемлемое условие современного обслуживания населения. Некоторое время назад, когда мы объединили под своей эгидой несколько банков, у нас образовались дополнительные офисы с неудобной локацией. Мы решили от них отказаться и нашли более интересные варианты с отличным местоположением.
У наших офисов хорошие площади. Там просторно, уютно, практически нет очередей, глаз посетителей радуют живые цветы. Да, это затратно, растения требуют определенного ухода, комфортной температуры. Но ведь в этом есть и особый смысл: если у нас растут живые, а не искусственные цветы, значит, мы — живой банк. Если мы можем создать определенные условия для зеленых насаждений, значит, и людям с нами будет комфортно и надежно.
Несмотря на развитие интернет-технологий (молодежь, как я уже сказал предпочитает онлайн-обслуживание), есть категория населения, нуждающаяся в живом общении. На них и рассчитаны наши офисы, число которых продолжает увеличиваться. Один из них несколько дней назад открылся в Стерлитамаке по новому адресу: улица Коммунистическая, 51. Это удобное, просторное помещение, где созданы все необходимые условия для качественного обслуживания клиентов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
— А вообще сколько у вас клиентов и каков объем кредитов?
— Общее число клиентов банка в Башкортостане на 1 июля 2021 г. составляет 48 140 человек, из них представителей малого и среднего бизнеса — 2 449 человек.
Портфель кредитов МСБ банка «Открытие» в Башкортостане на 1 июля текущего года превысил 2 млрд рублей. Это на 42% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Всего за шесть месяцев нынешнего года представителям малого и среднего бизнеса было выдано кредитов на сумму около 1 млрд рублей.
В сегменте особых клиентов — Private banking — также отмечен рост портфелей. В частности, объем средств данной категории клиентов, размещенных на депозитах, счетах «до востребования» и накопительных счетах, по состоянию на 1 июля текущего года увеличился на 71%.
Все эти показатели характеризуют надежность и перспективность нашего банка. А о том, что «Открытию» можно и нужно доверять, подтверждают и многочисленные соглашения, подписанные банком с правительством Республики на реализацию инвестиционных и иных проектов в различных сферах.