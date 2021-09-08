Башкирия без торгов передала в аренду 3 тысячи гектаров земли для новой птицефабрики

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии заключит договор аренды с «БиоТех Тугузлы» для строительства птицеводческого комплекса. Предприятие получит три тысячи гектаров земли, следует из распоряжения главы республики Радия Хабирова, опубликованного сегодня, 8 сентября, на портале правовой информации.

«БиоТех Тугузлы» получило под аренду 10 участков разной площади без проведения торгов. Земли находятся в Кигинском районе возле села Арсланово. О строительстве комплекса стало известно ещё в 2020 году. Тогда Минсельхоз республики сообщал, что компания инвестирует в комплекс 260 миллионов рублей. Он включит в себя корпус для круглогодичного выращивания бройлерных цыплят и прилегающие поля для выращивания зерна, которое будут перерабатывать на корма. В год на предприятии планируют выращивать 7,5 тысячи тонн зерна и производить 130 тонн мяса и 3 млн штук куриных яиц. Комплекс позволит создать 39 новых рабочих мест.

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