Все на продажу: Россия продолжает наращивать сырьевой экспорт

Все на продажу: Россия продолжает наращивать сырьевой экспорт
Все на продажу: Россия продолжает наращивать сырьевой экспорт
8 августа, 23:33ЭкономикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
В отличие от стран, которые занимаются моноэкспортом, в России на продажу за границу вывозится большое разнообразие ресурсов.

Россия была и остается сырьевым придатком мировой экономики. Об этом сообщается в аналитической сводке по металлургическому экспорту за минувший год.

В частности, отмечается, что металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива. Пик данного вида экспорта пришелся на середину нулевых, но впоследствии внутренний спрос сбил рекордные показатели. Впрочем, в последние годы экспортные рекорды стали обновляться.

Эксперты в области экономики, анализируя данную статистику, отмечают, что из России вывозится невероятное количество ресурсов — помимо 238 млн т нефти и 230 млрд кубометров газа, в прошлом году только черных металлов вывезли на 40 млн т:

— Драгоценных металлов одних вывезли примерно на 27 миллиардов долларов — это половина экспорта какой-нибудь Украины. Палладий, никель, алюминий, титан и так далее. Вывозится все. И почти везде — рудник входит в мировые лидеры по каждому отдельному товару.

Аналитики сравнивают Россию с другими странами, которые занимаются сырьевым экспортом, и подчеркивают, что в Россия не монокэспортер — «вывозится все подчистую», в том числе и капитальные вложения.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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