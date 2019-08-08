Продукция, произведенная в Башкирии, поедет на экспорт за счет госбюджета

Такую сумму выделили власти Башкирии 13 компаниям, занимающимся экспортом собственной продукции за рубеж. Такая господдержка экспортного направления посредством Республиканской программы субсидирования части затрат на транспортировку отечественной продукции для реализации за пределы страны не имеет аналогов в России.

Как уточнили в Госкомитете по внешнеэкономическим связям Башкирии, программа реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также регионального проекта по развитию экспорта, сообщили в профильном Госкомитете.

Если говорить подробнее, то господдержку получили уже 13 производственных компаний, три из них вошли в проект недавно. Общая сумма компенсации части затрат на транспортировку продукции составляет почти 950 тысяч рублей.