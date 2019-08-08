Продукция, произведенная в Башкирии, поедет на экспорт за счет госбюджета
На эти нужды выделяются 7,7 млн рублей.
Такую сумму выделили власти Башкирии 13 компаниям, занимающимся экспортом собственной продукции за рубеж. Такая господдержка экспортного направления посредством Республиканской программы субсидирования части затрат на транспортировку отечественной продукции для реализации за пределы страны не имеет аналогов в России.
Как уточнили в Госкомитете по внешнеэкономическим связям Башкирии, программа реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также регионального проекта по развитию экспорта, сообщили в профильном Госкомитете.
Если говорить подробнее, то господдержку получили уже 13 производственных компаний, три из них вошли в проект недавно. Общая сумма компенсации части затрат на транспортировку продукции составляет почти 950 тысяч рублей.
Например, 523 тысячи рублей в виде возмещения части транспортных расходов при поставке ржаной муки в Грузию выделено ООО «АгроЭкспорт». 79 тысяч рублей - полагается НПП «ВНИИГИС», которое экспортирует геофизическую аппаратуру и комплектующие собственного производства в Гонконг и Катар. ООО «Промышленные Металлургические Технологии», регулярно поставляющие сплавы алюминия в Японию, Кипр, Швейцарию и США, получат из госказны 346 тысяч рублей.