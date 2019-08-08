Правозащитники рекомендовали Башкирской содовой компании забыть про шихан Куштау

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека среди прочих рекомендаций, подготовленных по итогам весеннего визита экспертов в Башкирию, высказал мнение о том, что Башкирской содовой компании следует отказаться от разработки шихана Куштау или любого другого из них и искать другие источники сырья. . Документ опубликован на сайте СПЧ.

После вдумчивого анализа ситуации эксперты пришли к выводу, что представители БСК не совсем корректно излагали информацию о ценообразовании на свою продукцию. Так, по данным СПЧ, доля известняка в себестоимости той же кальцинированной соды занимает не более 3,2%, исходя из чего увеличение расстояния до источника сырья не должно привести к значительному удорожанию продукции.

Эксперты уверены, что руководству БСК стоит изучить перспективы использования таких источников сырья, как Пугачевскон, Багнакское, Юлдашеское, Альмухаметовское или Худолазовское месторождения. Последнее располагается рядом с Сибаем, и на нем экспертами был сделан особый акцент. Поскольку месторождение уже вполне освоено, имеет необходимую инфраструктуру, включая железнодорожные пути. Расстояние от Сибая до Стерлитамака – около 500 км.

- Даже если цена на известняк вырастет в три раза, себестоимость соды возрастет всего на 6 процентов, - отметили эксперты СПЧ.

Что же касается шихан, то члены СПЧ обратились к Минприроды России и правительству Башкирии с предложением создать национальный парк «Башкирские шиханы», в который войдут шиханы Куштау, Торатау и Юрактау. Шихану Куштау эксперты рекомендовали придать статус памятника природы, остальные два шихана такими статусами уже были наделены ранее.