Парламент Башкирии взялся разобраться с юристами, провоцирующими дольщиков

Накануне, 7 августа, в Госсобрании РБ, в Уфе, прошли парламентские слушания, основной темой на которых стало противодействие юристам, провоцирующим собственников квартир на судебные иски. Парламентарии назвали такое поведение дольщиков «потребительским экстремизмом в сфере строительства».

Спикер Госсобрания Константин Толкачев рассказал, что эта проблема становится день ото дня всё актуальнее. Разнокалиберные юридические фирмы нашли для себя источник прибыли в исках дольщиков против застройщиков. Они провоцируют людей на иски из-за обнаруженных дефектов строительства, причем требуют не только устранить их, но и оплатить моральный вред, который значительно превышает стоимость работ по исправлению недоделок. Юристы представляют в судах интересы новоселов и умудряются выигрывать процессы.

– Нужно решить эту проблему, иначе данное явление осложнит работу застройщиков, а в конечном итоге может опять привести к обострению проблемы обманутых дольщиков, - высказал мнение депутат горсовета Уфы и член экспертного совета по строительству Госсобрания-Курултая Филюс Ишбулатов. – Почему бы недовольным дольщикам не обраться сначала к застройщику, который мог бы оперативно устранить недочет?.. А уже в случае неисполнения такой просьбы обращаться в суд.