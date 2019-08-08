Как мужик гусей делил: экс-глава Иглинского района Башкирии предстанет перед судом

Прокуратура Иглинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего бывшего главы муниципального района и 33-летнего бывшего главного архитектора района.

Экс-глава района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Его подчиненному предъявлено обвинение ​ по ч. 4, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (подстрекательство и пособничество в растрате в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, глава района незаконно распорядился почти 400 гектарами дорогостоящих земель в пригороде г.Уфы.

Так, в 2012 году он в обход конкурсных процедур передал в аренду ДНТ «Радуга» 268 гектаров земли всего за 8 тыс. рублей в год.

Между тем размер арендной платы должен был составлять свыше 5,5 млн. рублей.

Три земельных участка площадью 45 соток и стоимостью около 1 млн.рублей он впоследствии бесплатно передал в частную собственность.

Аналогичным способом он выделил в аренду 50 га земли СНТ «Сосновый бор». Арендатор распродал участки гражданам под видом участия в дачном товариществе, что привело к их незаконной застройке. На 30 сотках земли стоимостью около полумиллиона рублей были возведены​ более 30 жилых домов.

В 2013 году чиновник согласовал продажу 55 гектаров земли местному фермеру чуть более чем за 1 млн.рублей. Ущерб муниципалитету превысил 148 млн. рублей. Впоследствии часть земли была перепродана.

В 2011 году глава администрации реализовал ООО «Казаякский карьер» 24 га муниципальной земли для разработки карьера по добыче известняка. Однако по закону недра являются государственной собственностью и не могут быть предметом купли-продажи. Ущерб от неправомерной сделки оценивается ​ в 47 тыс. рублей. Обвиняемый также превышал свои полномочия и при заключении муниципальных контрактов.

В 2013 году он, зная об отсутствии в муниципальном бюджете денег на строительство автомобильной дороги, заключил договор с ОАО «Строительство транспортных сетей – Автодор». В последующем организация выполнила свои обязательства на сумму более 210 млн. рублей, однако, получила оплату лишь в 2019 году. За длительную задержку фирма потребовала выплатить неустойку в 40 млн.рублей.

В 2014 году глава муниципалитета заключил с ООО «ГазСтройСервис» договор на газификацию деревни Резвово. Фирма нарушила условия и проложила трубы ненадлежащего качества, использование которых было небезопасно и могло повлечь аварию. Несмотря на это, глава района подписал акты о якобы надлежаще выполненных работах, что послужило основанием для перечисления организации более 2,5 млн. рублей.

В 2013 году главный архитектор подговорил своего руководителя досрочно рассчитаться с ООО «Альтернатива». Фирма должна была спроектировать планы сельских поселений за 2,2 млн.рублей. Впоследствии условия сделки она не исполнила, и спустя 2 года, сельсоветы вынуждены были потратить на завершение планов собственные бюджетные средства.

За противоправные действия архитектор получил от сотрудников фирмы 100​ тыс. рублей.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступлений.