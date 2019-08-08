«Итоги, СЭР»: В Башкирии аномально резко растет экономика

В самом начале январе этого года республиканское Минэкономики подвело промежуточные итоги на тот момент уходящего 2018 года (по итогам десяти месяцев почившего года). Более уточненные данные по итогам 2018-го республиканский Минэк подвел здесь. Данные, надо сказать, особого энтузиазма не внушали. Давайте вспомним некоторые из них.

Сельское хозяйство, традиционный уклад республиканской экономики – минус 0,9%. Инвестиции в основной капитал, один из важнейших показателей, ведь инвестиции – это вклад в будущее. 2018 год по отношению к 2017 году – минус 7,6%. И это при том, что общероссийский показатель имел рост в плюс 4 процентных пункта.

А в национальном рейтинге «Состояние инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» Башкирия в 2018 году заняла совсем не почетное 23-е место, опустившись, при этом, сразу на 10 ступенек вниз с 13-й позиции. Точнее, не опустившись, а упав с большой высоты.

Самая печальная картина тех предварительных итогов 2018 года – строительство. Объем работ, выполненных по этому виду деятельности – минус 8,5%, ввод в эксплуатацию готового жилья – минус 7,0%. Смотреть на эти цифры без слез нельзя было.

Тогда, еще в конце прошлого года недавно вернувшийся счастливо работать дома врио главы Башкирии Радий Хабиров взял в ручное управление инвестиции, строительство и медицину. Тогда и появились ставшие популярными заседания правительства республики в формате «Инвестчасов». Было над чем работать: ситуация с инвестициями была, по словам самого врио «просто дном».

Но, к счастью, не прошло и полгода, как говорится (на самом деле чуть больше), и дно пробито не было. Более того, не прошло и нескольких месяцев с того грустного подведения итогов социально-экономического развития Башкирии за 2018 год, как народное хозяйство родной республики вдруг резко воспрянула, как Илья Муромец после 33 лет сиденья на печи, и пошла расти, как на дрожжах.

Индекс промышленного производства за 6 месяцев текущего года вырос на 4,4%. В прошлом году производство выросло на 3,4%. Прирост темпов роста составил 29,4%.

Розничная торговля в 2019 году в первом полугодии росла на четверть более быстрыми темпами, чем годом прошлым – 3,2% и 2,6% соответственно.

Фото: economy.bashkortostan.ru

Посмотрим региональное сравнение основных показателей социально-экономического развития по Приволжскому федеральному округу (ПФО). Промышленное производство в Башкирии росло в первом полугодии 2019 года в полтора раза больше, чем в среднем по ПФО – 4,4% против 2,9%.

По этому показателю мы, конечно, не первые – всего лишь четвертые. Но зато на несколько корпусов обогнали наших извечных конкурентов, Республику Татарстан, где промышленность по сравнению с нашей в этом году растет несколько вяло – плюс 1,3%.

Фото: economy.bashkortostan.ru

Объем инвестиций в основной капитал в этом году за шесть прошедших первых месяцев вырос на 4,3%. И это при том, что в среднем по ПФО падение инвестиций составило 3,3%. А их 14 регионов округа рост инвестиционной деятельности был отмечен в трех: в Башкирии, Пермском крае и Пензенской области. Кому интересно, у соседей падение составило 0,3%.

А еще в том рейтинге «Состояние инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» от Агентства стратегических инициатив мы снова выросли на семь пунктов, поднявшись с 23 места на 16-е.

К слову, на первом месте в том рейтинге ожидаемо Москва, а вот на втором месте совсем не вторая столица (которая пятая по рейтингу инвестиций), а Республика Татарстан. Так что расти и развиваться у нас еще есть куда.

Фото: economy.bashkortostan.ru

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2019 году растет пока что на 3,7%. Рост данного показателя из всех регионов ПФО отмечен в 5 регионах, в том числе у нас. В среднем по округу падение составило 4,1%, а рост по России был совсем незначительным – всего 0,1%, то есть, вообще в рамках статистической погрешности.

Напомним, что в 2018 году падение по строительству у нас составило минус 8,5%.

Фото: economy.bashkortostan.ru

По вводу в эксплуатацию готового жилья рост у нас составил 13,4%. Это более чем в два раза, чем в среднем по стране – 6,5%. По сравнению со средними данными по вводу жилья по ПФО у нас темпы почти в 4 раза более шустрые, чем по округу – 3,7%

Фото: economy.bashkortostan.ru

Читая этот отчет республиканского Министерства экономического развития, прямо вот радуешься: как живо, словно на добротных удобрениях, растет наша родная экономика. Того и глядишь, в лидеры по стране вырвемся, учиться к нам со всего мира приезжать будут. А с другой стороны, возникает некое чувство неуверенности: как-то больно уж резко буквально за полгода поменялись цифры. И очень хочется, чтобы эти положительные тренды после 8 сентября не изменили своего направления, и по итогам 2019 года мы не перестали радоваться.

Кстати, для сведения: рейтинговое агентство РИА-Рейтинг составило, собственно, рейтинг регионов России по социально-экономическому развитию по итогам 2018 года, присвоим соответствующие баллы (с методикой можно ознакомиться по ссылке).

Согласно этому рейтингу из всех регионов России Башкирия в 2018 году занимала по своему экономическому и социальному развитию 11 место, потеряв две позиции по сравнению с 2017 годом. По ПФО мы на втором после Татарстана. Ожидаемо, что по социально-экономическому развитию первые две самые богатые позиции занимают обе столицы – Москва и Санкт-Петербург.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Оставляя за скобками приукрашенные чиновниками данные, нужно говорить о качестве показанного ими экономического «роста». Если мы рапортуем о росте промышленного производства и инвестиций, то где эти новые производства и сколько новых рабочих мест ими создано? – комментирует кандидат экономических наук Альмира Нагимова.