Эксперты СПЧ потребовали проверить законность деятельности «Кроношпана» в Башкирии

Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека по итогам своего весеннего визита в Башкирию счел нужным обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность деятельности завода «Кроношпан-Башкортостан», выпускающего продукцию с 2016 года в режиме пуско-наладки.

Эксперты пришли к выводу, что такой режим работы может объясняться желанием руководства предприятия избежать санкций за нарушения, поскольку по закону в режиме пуско-наладки контроль за предприятием может осуществлять только Госжилстройнадзор, у которого особых замечаний к предприятию нет.

Эксперты СПЧ также настойчиво рекомендовали руководству Росприроднадзора, Росводресурсов и Роспотребнадзора провести комплексную проверку на башкирском «Кроношпане» для оценки его воздействия на окружающую среду. Особенно рекомендовано обратить внимание на ситуацию в третьей зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Уфы. Ранее уфимские экологи рассказали экспертам СПЧ, что, по их данным, с территории башкирского «Кроношпана» по отводным каналам попадает в реку Уфа загрязненная вода.

СПЧ также заявили, что в октябре 2018 года департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу выдал отрицательное заключение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Деревообрабатывающий комплекс «Кроношпан», после чего завод должен был остановить работу, в том числе и в режиме пуско-наладки, однако этого не случилось.