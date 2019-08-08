Башкирии на тушение пожаров планируют выделить более 44 млн рублей

Как сообщает ТАСС, средства выделят из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».

Более 44 млн рублей направят в республику уже до конца этого года. Кроме того, дополнительные 34,5 млн рублей выделит минлесхоз республики.

В списке планируемой закупаемой техники - лесопожарные тракторы, седельный тягач с полуприцепом, авторемонтная мастерская. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент оснащенность республикой лесопожарной техники составляет около 83%. В идеале этот показатель к 2024 году хотят увеличить до 100%.