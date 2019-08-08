Башкирии на тушение пожаров планируют выделить более 44 млн рублей
Вчера, 10:01ЭкономикаНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На эти деньги будет куплена техника для тушения огненной стихии.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Как сообщает ТАСС, средства выделят из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».
Более 44 млн рублей направят в республику уже до конца этого года. Кроме того, дополнительные 34,5 млн рублей выделит минлесхоз республики.
В списке планируемой закупаемой техники - лесопожарные тракторы, седельный тягач с полуприцепом, авторемонтная мастерская. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент оснащенность республикой лесопожарной техники составляет около 83%. В идеале этот показатель к 2024 году хотят увеличить до 100%.
Напомним, что в Зауралье Башкирии на протяжении нескольких недель действовал повышенный режим пожароопасности.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей