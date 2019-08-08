Банкротство крупнейшего издательства Башкирии остановлено

Накануне, 7 августа, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии принял решение о прекращении конкурсного производства по делу о банкротстве ГУП «Издательство «Башкортостан», которое было начало год назад. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Суд утвердил мировое соглашение между должником и кредиторами предприятия, требования которых превышали 370 млн рублей.

Напомним, основным кредитором издательства являлась государственная инвестиционная компания Башкирии «Региональный фонд», ее требования оценивались в 356,33 млн рублей.

Теперь же в соответствии с условиями мирового соглашения издательство будет обязано погасить долги перед ним в течение года. Еще почти 6 млн рублей нужно будет перечислить за год в качестве возврата долга в адрес минземимущества Башкирии. При этом до 9 августа должна быть погашена задолженность в 8,7 млн рублей перед остальными пятью кредиторами, среди которых – ИФНС №1, страховая компания «Согласие», Башкирская оценочная компания и компания «Чижов яр».

Соглашением предусмотрено начисление начисление мораторных процентов в размере 5% к общей сумме долга издательства за период с 12 октября 2017 года, когда была введена процедура наблюдения, до 6 августа. Их нужно будет выплатить одновременно с задолженностью.

Здание бывшего Уфимского полиграфкомбината, находящееся по проспекту Октября, 2, будет передано в залог. Кстати, залоговая стоимость данного имущества определена в сумме 492 млн рублей. Здание будет передано под Центр поддержки малого предпринимательства, а располагавшиеся в нем издательство «Китап» и издательский дом переберутся в Дом печати.

Это здание, принадлежащее издательству «Башкортостан», также находится в залоге у «Регионального фонда».