Премьер-министр Башкирии занял 13 позицию в рейтинге богатейших чиновников Forbes

Премьер-министр Башкирии занял 13 позицию в рейтинге богатейших чиновников Forbes
Премьер-министр Башкирии занял 13 позицию в рейтинге богатейших чиновников Forbes
8 июля, 11:49ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: forbes.ru
В рейтинге учитывался суммарный доход семей чиновников.

Доход семьи Андрея Назарова за 2020 год составил 1,2 млрд рублей. При этом личный доход госслужащего Андрея Назарова составил всего 4,7 млн рублей. В этом году Андрей Назаров поднялся в рейтинге на одну строчку.

Рейтинг самых богатых чиновников России по версии журнала Forbes учитывал сумму дохода чиновника, его жены (или мужа, если речь шла о женщине-чиновнике), а также их несовершеннолетних детей. Учитывался и доход от бизнеса, если чиновник располагает и им. Учитывали и объекты недвижимости – квартиры, жилые и дачные дома, земельные участки и другие активы. Рейтинг содержит информацию о наличии в собственности у чиновника 693 объектов недвижимости.

Лариса Назарова, супруга Андрея Назарова тоже попала в рейтинг самых богатых жен чиновников журнала Forbes. И оказалась на почетном третьем месте в списке 20 самых богатых жен госслужащих. Из доходов супруги премьер-министра Башкирии и практически и состоит весь доход семьи. Её доход составил 1,27 млрд рублей. На правах долевой и индивидуальной собственности Лариса Назарова владеет тремя квартирами, 16 земельными участками и жилым домом площадью 951,9 кв. м и три квартиры. В собственности у Назаровой имеются машиноместа и нежилые помещения. В пользовании – три номера в гостинице и квартира.

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