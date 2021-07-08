Премьер-министр Башкирии занял 13 позицию в рейтинге богатейших чиновников Forbes

Лариса Назарова, супруга Андрея Назарова тоже попала в рейтинг самых богатых жен чиновников журнала Forbes. И оказалась на почетном третьем месте в списке 20 самых богатых жен госслужащих. Из доходов супруги премьер-министра Башкирии и практически и состоит весь доход семьи. Её доход составил 1,27 млрд рублей. На правах долевой и индивидуальной собственности Лариса Назарова владеет тремя квартирами, 16 земельными участками и жилым домом площадью 951,9 кв. м и три квартиры. В собственности у Назаровой имеются машиноместа и нежилые помещения. В пользовании – три номера в гостинице и квартира.