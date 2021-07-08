Как молодой семье сменить статус арендатора на владельца собственного жилья

Одним из наиболее доступных способов улучшить жилищные условия является ипотека. А с 1 июля 2021 года ипотека под 6% годовых стала доступна и для семей с 1 ребёнком. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

По словам вице-премьер РФ Марата Хуснуллина, расширение программы семейной ипотеки на семьи с первым ребёнком позволит взять жилищные кредиты еще 1,5 млн российских семей. Напомним, что до 1 июля 2021 года воспользоваться программой «Семейная ипотека» могли только семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй и/или третий ребенок. Теперь же взять такой кредит смогут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018-го. По правилам программы молодые семьи в РБ могут купить собственное жильё или расширить уже имеющуюся жилплощадь, взяв ипотечный кредит до 6 000 000 руб. Условия льготного кредитования распространяются как на готовые квартиры и дома, так и на находящиеся на стадии строительства, при условии покупки в рамках 214 ФЗ от застройщика. - По нашей аналитике «Семейная ипотека» является одной из наиболее популярных программ ипотечного кредитования, и её расширение только увеличит интерес к ней. Она позволит молодым семьям, в которых недавно родился первенец, перейти из категории арендаторов в собственники жилья, ведь разница между арендой и ежемесячным платежом по «Семейной ипотеке» минимальна. Например, снять квартиру с 3 комнатами в географическом центре Уфы стоит примерно 35 000 руб. Если же вы рассмотрите аналогичную квартиру в ЖК «Новатор» на 20 лет по программе Семейная ипотека, то ваш платёж составит всего от 35 900[1] руб. в месяц. К тому же в случае покупки квартиры семья приобретает актив, который в будущем может принести прибыль, в то время как арендованная недвижимость грозит лишь дополнительными расходами, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест». Помимо более низкой ставки, чем у льготной ипотеки, она имеет еще одно преимущество - высокие лимиты. А первоначальный взнос от 15%. Благодаря этому, имея на руках всего 1 миллион, можно купить просторную квартиру в современном жилом комплексе. Эксперты подчеркивают, что она позволяет не только приобрести недвижимость на выгодных условиях сегодня, но и рефинансировать ранее взятый кредит. То есть даже если, скажем, вы купили квартиру в ипотеку в 2017 году под 10% годовых, а в 2019-м в семье появился малыш и кредит вы уже выплачиваете. Скоро его ставку можно будет уменьшить почти вдвое и, соответственно, существенно меньше платить каждый месяц. Справка о компании ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 400 000 кв. м в Уфе - это 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand. Более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете узнать на сайте, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1. [1] Сумма рассчитана на 4 с квартиру в литере №3 ЖК «Новатор» по программе «Семейная ипотека» от Россельхобанка. Площадь квартиры 68,5 кв. м. Первоначальный взнос 15%. Ставка 4,7% годовых. Срок кредитования 20 лет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter