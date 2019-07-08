ТОП-3 крупных арбитражных дел Башкирии: «БСК», «Интеграция» и «Кроношпан»

Медиакорсеть продолжает следить за судебной повесткой арбитражных дел в Башкирии. Сегодня мы расскажем о трех самых крупных исках, поступивших в июне в Арбитражный суд Башкирии.

1 - ПАО «ФСК ЕЭС» против ООО «БСК»

Сумма иска – 628 млн 709 тыс 307 руб. Иск поступил 3 июня.

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС») требует взыскать более 628 млн руб с ООО «Башкирская сетевая компания» (ООО «БСК») – обязательства по договорам энергоснабжения.

Суд решил провести предварительное слушание 22 июля. До этого времени стороны обязаны представить необходимые документы. Другие подробности дела пока не разглашаются.

ООО «БСК» расположено в Уфе, занимается передачей электроэнергии и технологическим подсоединением к распределительным электросетям. По данным СПАРК-Интерфакс, на 100% принадлежит АО «БЭСК», основной бенефициар Владимир Евтушенков.

2 – Роскомснаббанк против ООО «Интеграция»

Сумма иска – 540 млн 734 тыс 658 руб. Иск поступил 28 июня.

ПАО «Роскомснаббанк» требует взыскать с ООО «Интеграция» более 540 млн руб - обязательства по договорам займа и кредита.

Суд принял решение дело к производству принять и назначил предварительное слушание на 31 июля.

Подробности дела пока неизвестны.

ООО «Интеграция», по данным СПАРК-Интерфакс, расположено в Москве, занимается торговлей офисной техникой и оборудованием, принадлежит физлицу Ильдару Таулбаеву.

3 – ООО «PSJ» против ООО «Кроношпан ОСБ»

Сумма иска – 495 млн 948 тыс 132 руб. Иск поступил 6 июня.

ООО «PSJ» требует с ООО «Кроношпан ОСБ» взыскать стоимость выполненных работ по договору №002ГП-2016 от 15.11.2016 г. по актам о приемке выполненных работ №17, №20, №21.

ООО «Кроношпан ОСБ» расположено в Уфимском районе, занимается производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов. По данным СПАРК-Интерфакс, принадлежит ООО «Кроношпан ГМХ», которой в свою очередь владеет кипрская компания KRONOSPAN HOLDINGS EAST LIMITED, а головной компанией является компания «Betuva stiftung» (Лихтенштейн).

Напомним, что под Уфой в 2013 году начали строительство деревообрабатывающего завода «Кроношпан» (ООО «Кроношпан Башкортостан»). В этом же году строительство было приостановлено в ходе массовых протестов населения. Затем оно было продолжено. Завод до сих пор находится в стадии пуско-наладочных работ, при этом в 2017 году заводом было уплачено более 153 млн руб налогов.

Ранее глава группы компаний Kronospan Петер Кайндл сообщал, что строительством крупного предприятия по производству древесностружечных и ламинированных плит под Уфой занимается компания «PSJ». По данным из открытых источников известно, что компания занималась изготовлением и поставкой металлоконструкций для объекта «завод по производству ДСП плит ООО «Кроношпан Башкортостан».

Также на официальном сайте компании размещено заявление о собственном банкротстве: «10 сентября 2018 года Правление акционерного общества «PSJ» подало в Областной суд в г. Брно заявление о собственном банкротстве. Общество реагирует на неудавшееся намерение вступления в общество нового инвестора, или же нового финансового партнера, что привело бы к финансовой стабилизации общества.