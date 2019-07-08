Радий Хабиров назвал «самое страшное, что есть сейчас в экономике Башкирии»

Сегодня, 8 июля, в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» врио главы Башкирии обозначил серьезные проблемы, которые тянут экономику республики на дно.

- Самое страшное, что есть сейчас в экономике нашей республики, – низкие зарплаты. Они растут понемногу, но по сравнению с другими регионами они остаются довольно низкими, - отметил Хабиров. – А ведь зарплаты являются важнейшим показателем состояния экономики региона.

По словам Радия Хабирова, в последние два-три года «в этой части инвестиции падали», тем не менее, по его словам, первое полугодие удалось закрыть с показателем индекса промышленного производства 104,3% по отношению к прошлому году.

- Я не мастер создания крупных и малых предприятий. Но есть люди, которые умеют это, которые могут инвестировать и создавать рабочие места. Тогда это объективно приведет к росту заработной платы. Международная конъектура привела к тому, что у нас все меньше и меньше иностранных инвестиций. Но надо с этим работать, - заявил врио главы Башкирии в эфире.