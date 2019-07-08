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Министр экономики Германии рассказал о важности строительства «Северного потока-2»
8 июля, 15:06Экономика
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Глава министерства экономики ФРГ Петер Альтмайер считает, что прокладка газопровода «Северный поток-2» не поставит его страну в зависимость от поставок российского голубого топлива.
Скорее наоборот, «Северный поток-2» выгоден для Германии, постепенно отказывающейся от использования угля и ядерной энергетики, пишет RNS.
По словам Альтмайера, Берлин не зависит от Москвы. Власти Германии стремятся сократить маршруты доставки и создать новые структуры поставки газа. В ближайшие годы спрос на голубое топливо в ФРГ заметно вырастет. Именно поэтому в стране строятся дополнительные терминалы для приема сжиженного газа из США.
Постепенное прекращение использования угля и ядерной энергии приведет к увеличению числа газовых электростанций в Германии. В итоге ФРГ на время переходного периода потребуется больше голубого топлива, подытожил министр экономики Германии.
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