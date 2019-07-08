Министр экономики Германии рассказал о важности строительства «Северного потока-2»

По словам Альтмайера, Берлин не зависит от Москвы. Власти Германии стремятся сократить маршруты доставки и создать новые структуры поставки газа. В ближайшие годы спрос на голубое топливо в ФРГ заметно вырастет. Именно поэтому в стране строятся дополнительные терминалы для приема сжиженного газа из США.