Башкирия оказалась на 29 месте в России по доходам населения

Башкирия согласно исследованию РИА «Новости» вышла на 29 место из 85 регионов России по доходам населения.

Авторы рейтинга вычисляли отношение медианных среднемесячных доходов граждан к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже). В Башкирии это соотношение равно 1,54.

Также сравнивались доли населения, живущих за чертой бедности и за чертой крайней бедности. Для республики эти показатели равны 12,1% и 1,9%. Автор исследования опубликовали только один среднероссийский показатель: доля россиян, живущих за чертой крайней бедности, составила 2,1%.

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком (3,05), Ненецком (2,88) и Чукотском автономных округах (2,38), скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы (0,88), Алтая (0,98), Калмыкии (0,99), при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Тыве (40,1%), Ингушетии (31,9%) и в Еврейской автономной области (24,6%), за чертой крайней бедности – в Тыве (9,2%), Ингушетии (5,6%) и на Алтае (4,3%), свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Что касается наших соседей, Республики Татарстан, то они вышли на 10 место в рейтинге, имея соответствующие показатели: 1,93 (соотношение доходов к набору товаров и услуг), 7,2% (доля бедного населения) и 0,8% (доля крайне бедного населения).

Бедными авторы исследования считают людей, чьи доходы не превышают величины прожиточного минимума. А крайне бедными (или нищими) - тех, у кого доходы меньше половины прожиточного минимума.