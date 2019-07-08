Башкирия оказалась на 29 месте в России по доходам населения
РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов по доходам населения.
Башкирия согласно исследованию РИА «Новости» вышла на 29 место из 85 регионов России по доходам населения.
Авторы рейтинга вычисляли отношение медианных среднемесячных доходов граждан к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже). В Башкирии это соотношение равно 1,54.
Также сравнивались доли населения, живущих за чертой бедности и за чертой крайней бедности. Для республики эти показатели равны 12,1% и 1,9%. Автор исследования опубликовали только один среднероссийский показатель: доля россиян, живущих за чертой крайней бедности, составила 2,1%.
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком (3,05), Ненецком (2,88) и Чукотском автономных округах (2,38), скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы (0,88), Алтая (0,98), Калмыкии (0,99), при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Тыве (40,1%), Ингушетии (31,9%) и в Еврейской автономной области (24,6%), за чертой крайней бедности – в Тыве (9,2%), Ингушетии (5,6%) и на Алтае (4,3%), свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Что касается наших соседей, Республики Татарстан, то они вышли на 10 место в рейтинге, имея соответствующие показатели: 1,93 (соотношение доходов к набору товаров и услуг), 7,2% (доля бедного населения) и 0,8% (доля крайне бедного населения).
Бедными авторы исследования считают людей, чьи доходы не превышают величины прожиточного минимума. А крайне бедными (или нищими) - тех, у кого доходы меньше половины прожиточного минимума.
Получается, что в Башкирии из каждых ста человек почти два живут в нищете, и 12 - в бедности. Если перевести эти цифры в судьбы людей, то становится обидно, что в 21 веке в центре России за чертой бедности живут почти полмиллиона человек.