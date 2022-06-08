Эксперты: нефтяные санкции пока что работают против Европы

Аналитики утверждают, что, несмотря на санкции, этот год для российских нефтяников пока что относительно урожайный. Так, среднесуточная добыча нефти в мае выросла на 0.2-0.3 млн баррелей к уровню апрелю, пока что не уменьшился по сравнению с прошлым годом и объем экспорта, причем даже через западные порты.
Это происходит, в том числе, и за счет обхода эмбарго. Например, доля греческих танкеров, вывозящих нефть из России через море, уже достигла больше половины от общего объёма. Вместе с Кипром и Мальтой на долю этих трёх стран Евросоюза, закрывающих глаза на санкции, приходится уже около трех четвертей вывозимой из России нефти посредством танкеров. Все это ведет к росту нефтяных доходов даже выше прогнозов.
При этом цены на нефть в евро уже достигли самого высокого уровня в истории, к ним дополнились и возросшие до рекордных показателей транспортные и страховые расходы.
Аналитики считают, что эти аргументы позволяют утверждать — антироссийское нефтяное эмбарго пока что работает против самой Европы.
Подробнее — в материале «Новых известий».